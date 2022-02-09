Котировки "префов" Сургутнефтегаза начнут расти по мере приближения даты выплаты дивидендов - ПСБ

Котировки привилегированных акций "Сургутнефтегаза" начнут расти по мере приближения даты выплаты дивидендов, отмечается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Префы" "Сургутнефтегаза" - бенефициары ослабления рубля из-за большой валютной "кубышки" на балансе. Основой для выплат служит отчетность по РСБУ, поэтому, чем слабее рубль, тем на больший дивиденд можно рассчитывать. По итогам 2021г мы ожидаем увеличение дивидендных выплат до 7 руб./ акцию, что предполагает доходность на уровне 19%. По нашему мнению, ожидаемая выплата дивидендов пока не заложена в цену бумаги. Технически бумаги находятся вблизи уровня поддержки 36 руб. и по мере приближения к дате выплаты дивидендов, как мы ожидаем, начнут свой рост", - указывают эксперты банка.

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