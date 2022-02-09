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09 февраля 2022 года 12:53
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Alibaba с целью $180
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Alibaba Group Holding Ltd." с целью $180 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 47,6%, стоп-приказ: $105, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики отмечают, что 9 февраля Alibaba представит отчетность по результатам III квартала 2021 года. Ожидается, что данные выйдут лучше прогноза на фоне смягчения ковидных ограничений. "С технической точки зрения в акциях Alibaba Group наблюдается консолидация в диапазоне $110-130. Падение остановилось, и есть намеки на разворот тенденции. При покупке на 8% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $105 риск на портфель составит 1,11%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,44", - указывают эксперты "Финама". Alibaba Group - китайская публичная компания, работающая в сфере интернет-коммерции. Основными видами деятельности являются торговые операции между компаниями по схеме B2B и розничная онлайн-торговля. Является владельцем веб-порталов Taobao.com, Tmall, Alibaba.com, AliExpress и ряда других. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: КИТАЙ-ALIBABA-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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.09 февраля 2022 года 17:12
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.09 февраля 2022 года 16:45
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.09 февраля 2022 года 16:25
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