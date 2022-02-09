"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Alibaba с целью $180

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Alibaba Group Holding Ltd." с целью $180 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 47,6%, стоп-приказ: $105, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что 9 февраля Alibaba представит отчетность по результатам III квартала 2021 года. Ожидается, что данные выйдут лучше прогноза на фоне смягчения ковидных ограничений.

"С технической точки зрения в акциях Alibaba Group наблюдается консолидация в диапазоне $110-130. Падение остановилось, и есть намеки на разворот тенденции. При покупке на 8% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $105 риск на портфель составит 1,11%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,44", - указывают эксперты "Финама".

Alibaba Group - китайская публичная компания, работающая в сфере интернет-коммерции. Основными видами деятельности являются торговые операции между компаниями по схеме B2B и розничная онлайн-торговля. Является владельцем веб-порталов Taobao.com, Tmall, Alibaba.com, AliExpress и ряда других.

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