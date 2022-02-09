"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Яндекса с целью 4600 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Яндекса" с целевой ценой 4600 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 24%, стоп-приказ: 3380 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

15 февраля "Яндекс" представит финансовую отчетность. Аналитики ожидают выручку на уровне 110,49 млрд рублей и прибыль 20,64 рубля на акцию. При лучшей отчетности и благоприятных прогнозах на I квартал 2022г рынок может заложить текущий позитив в стоимость, полагают они.

"С технической точки зрения бумага оттолкнулась от уровня поддержки и сломила нисходящий тренд. Открывать позиции рекомендуем от текущих уровней с целью 4600 рублей. При покупке на 5% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 3380 рублей риск на портфель составит 0,50%. Соотношение прибыль/риск составляет 5,6", - указывают эксперты "Финама".

"Яндекс" - транснациональная компания в отрасли информационных технологий, владеющая одноименной системой поиска в интернете, интернет-порталом и веб-службами в нескольких странах. Головное юридическое лицо зарегистрировано в Нидерландах.

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