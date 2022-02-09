Рубль будет торговаться у отметки 75 руб./$1 в ближайшие дни - "Открытие Инвестиции"

Рубль будет торговаться у отметки 75 руб./$1 в ближайшие дни, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

"Российский рубль во вторник проверил на прочность поддержку 75 руб./$1 и уверенно опустился ниже 86 по отношению к евро. Утром в среду рубль укрепился до 74,83 руб./$1 и покинул ТОП-3 аутсайдеров с начала года среди валют ЕМ. Рубль воспользовался снижением геополитической напряженности и игнорировал коррекцию в ценах на нефть. Рублю заметно проще укрепляться сейчас, когда ежедневные покупки валюты в рамках бюджетного правила поставлены на паузу. Уровень 75 руб./$1 выглядит в настоящий момент отметкой, которую рынок будет проторговывать в ближайшие дни. Маловероятно, что она окажется проходящей, и котировки устремятся без значительного сопротивления ниже этого психологического уровня", - пишет Шульгин.

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