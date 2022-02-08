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08 февраля 2022 года 11:44
"РусАл" остается бенефициаром высоких цен на алюминий - "Финам"
Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции "РусАла", отмечая, что компания остается бенефициаром высоких цен на алюминий, сообщается в комментарии инвесткомпании. Цены на алюминий сейчас находятся в фазе подъема. В начале этой недели они снова предприняли попытку роста, превысив $3100 за тонну, констатирует аналитик Алексей Калачев. "Рост не будет долгим, - полагает он. - Мощностей в мире много, так они еще и продолжат увеличиваться. Один только запуск "РусАлом" первой очереди Тайшетского алюминиевого завода, который состоялся в конце прошлого года, дает рынку дополнительно 428,5 тыс. т алюминия в год. Новые мощности продолжают строится в Китае. Бразилия планирует возобновлять работу остановленных ранее заводов, чему способствует рост цен на металл". По мнению эксперта, чем выше поднимутся цены, тем сильнее они откатят вниз. Однако долгосрочный тренд все же указывает на рост потребления. Согласно прогнозу International Aluminium Institute, к 2050г мировой спрос на алюминий увеличится примерно на 80% по сравнению с текущими показателями и превысит 170 млн т в год. "РусАл" остается одним из бенефициаров этой тенденции, - подчеркивает Калачев. - Его преимущество в том, что он уже предлагает рынку металл с низким углеродным следом, поскольку использует электроэнергию от гидроэлектростанций. Рост цен улучшит показатели компании. Мы сохраняем рекомендацию "покупать" по акциям "РусАла" с целевой ценой в районе 100 руб. Драйверами выступают как раз высокие цены на алюминий, ожидаемые сильные финансовые результаты года, а также вероятность возобновления дивидендной политики в 2022г". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУСАЛ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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