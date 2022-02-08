Рубль будет торговаться в диапазоне 75-76,5 руб./$1 во вторник - "Альфа-Капитал"

Рубль во вторник, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 75-76,5 руб./$1 и на уровне 85,75-87,5 руб./EUR1, говорится в комментарии "Альфа-Капитала".

"Курс российского рубля в понедельник вырос в парах с иностранными валютами. По итогам торгов курс доллара составил 75,47 руб. (-0,37 руб.), курс евро - 86,27 руб. (-0,48 руб.). Стоимость актуальных фьючерсов на нефть марки Brent к утру вторника снижается на 0,19% и составляет $92,51 за баррель. В пользу рубля продолжают работать стабильно высокие цены на нефть и сохранение паузы ЦБ по операциям с покупкой валюты. На открытии торгов во вторник, 8 февраля, российский рубль дорожает в парах с мировыми валютами. Российская валюта может в течение дня двигаться в диапазоне 75,00-76,50 руб. в паре с долларом и на уровне 85,75-87,50 руб. в паре с европейской валютой", - пишет старший трейдер Владислав Силаев.

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