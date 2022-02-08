Ключевые события вторника в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут корпоративные результаты и макростатистика в США:

- "Полюс" опубликует операционные результаты, ВР - финансовую отчётность за четвёртый квартал 2021 года;

- В США выходит статистика по торговому балансу за декабрь.

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