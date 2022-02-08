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08 февраля 2022 года 09:38
"Финам" повысил рекомендацию для акций NVIDIA до "покупать"
"Финам" повысил рекомендацию для акций NVIDIA Corp. с "держать" до "покупать", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. Прогнозная стоимость для этих бумаг была подтверждена экспертами на уровне $321,7 за штуку на конец 2022 года. "Мы позитивно оцениваем перспективы бизнеса NVIDIA. Ожидаем сохранения высокого спроса на игровые GPU компании и рассчитываем на дальнейшее усиление ее позиций в таких областях, как искусственный интеллект, глубокое обучение, супервычисления и центры обработки данных. За последний месяц акции NVIDIA заметно подешевели на фоне общих распродаж в технологическом секторе и, на наш взгляд, привлекательны для покупки", - указывает аналитик инвесткомпании Игорь Додонов. NVIDIA Corp. - крупнейший в мире разработчик графических ускорителей и процессоров. Платформы на базе чипов компании используются в широком спектре отраслей, от компьютерных игр до облачных услуг и автопилотирования. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-NVIDIA-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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