"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций CMS Energy с целью $69,89

Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций CMS Energy с целевой ценой $69,89, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Мичиганский электроэнергетический оператор CMS Energy отчитался по результатам IV квартала и всего 2021г 3 февраля. По итогам успешного квартала менеджмент поднял верхнюю границу прогнозного диапазона по скорректированному EPS на 2022г, который теперь составляет $2,85-2,89 на акцию. Прогноз предполагает внушительный рост на 8,3% г/г от середины диапазона, который планируется обеспечить по большей части за счет благоприятной динамики операционных расходов. Результаты CMS за 2021г, на наш взгляд, отразили фундаментальную силу кейса компании. Кроме того, в конце осени 2021г компания обнародовала ускоренные таргеты по декарбонизации, которые теперь предполагают закрытие всех угольных станций к 2025г. С учетом данных факторов, мы сохраняем рекомендацию "покупать" акции CMS с целью $69,89, что предполагает остаточный потенциал 8%", - пишет аналитик Александр Ковалев.

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