"Фридом Финанс" рекомендует покупать акции Fortinet с прогнозной ценой $363,5

Аналитики "Фридом Финанс" рекомендуют покупать акции Fortinet Inc. с прогнозной ценой на уровне $363,5 за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Мы оцениваем квартальный отчет компании Fortinet (октябрь-декабрь 2021 года) умеренно позитивно. Эмитент по-прежнему остается бенефициаром ситуации, в которой компании наращивают расходы на кибербезопасность, и продолжает вытеснять с рынка поставщиков устаревших брандмауэров благодаря функциональности SD-WAN. В то же время в текущем году мы не ожидаем улучшения операционной маржи компании из-за расширения штата и роста расходов на продажи и маркетинг. Наш прогноз по бумаге на горизонте 12 месяцев - $363,5 за штуку, рекомендация - "покупать", - указывают эксперты.

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