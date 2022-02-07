"Открытие Инвестиции" рекомендует покупать бумаги "Мать и дитя", сообщается в комментарии главного аналитика по российскому рынку Алексея Павлова.

"Мать и дитя" по итогам 2021 года продемонстрировала уверенный рост выручки, что оказалось несколько лучше наших ожиданий. Основным драйвером здесь по-прежнему остается сегмент московских госпиталей на фоне расширения медицинского кластера "Лапино" и роста загрузки стационара. В частности, значительный рост выручки прошедшем году основном связан с выходом ковидного корпуса "Лапино-4" менее чем за год работы на загрузку на уровне 70%, а также с существенным ростом потока пациентов в онкологическом центре "Лапино-2". Мы сохраняем позитивный взгляд на MD Medical Group и рекомендуем покупать акции", - пишет эксперт.

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