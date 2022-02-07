Тактические идеи недели на рынке акций - "ВТБ Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит обратить внимание на акции Tapestry и привилегированные бумаги "Башнефти" на текущей неделе, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции".

Tapestry представит финансовую отчётность в четверг, 10 февраля. "На фоне сильных отчетов конкурентов мы прогнозируем превышение рыночных ожиданий по выручке на 10%, а также более высокую рентабельность по EBITDA - около 26%. Менеджмент может повысить годовой прогноз по выручке и прибыли на акцию на 5% и 13% соответственно", - указывают эксперты.

"Башнефть" представит финансовую отчётность в пятницу, 11 февраля. "Ждем сильную отчетность за 4К21 на фоне роста цен нефти и опережающего роста добычи нефти (+23,5% кв/кв)", - отмечают в "ВТБ Мои Инвестиции".

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