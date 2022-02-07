"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Regeneron Pharmaceuticals

Аналитики "Финама" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций биотехнологической компании Regeneron Pharmaceuticals с прогнозной ценой на уровне $755,02 за штуку на август 2022 года после рассмотрения опубликованного финансового отчета за 4К21, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

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