Возможно продолжение укрепления рубля на текущей неделе - ПСБ

Возможно продолжение укрепления курса рубля к доллару на текущей неделе, сообщается в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ).

"Мы ожидаем, что на текущей неделе пара доллар/рубль может попробовать плавное стремление (с последующим выходом) к нижней границе целевого диапазона 75-77 руб./$1 при поддержке высоких цен на энергоносители. Стоит заметить, что на данный момент техническая картина складывается в пользу национальной валюты: на графике образовался паттерн "голова и плечи", что говорит о возможном продолжении роста рубля", - пишет главный аналитик ПСБ Егор Жильников.

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