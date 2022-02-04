"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Check Point с целью $135,8 за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Check Point Software Technologies Ltd., одна из ведущих мировых компаний в области IT-безопасности, представила в целом позитивный финансовый отчет за IV квартал 2021г. Также Check Point представила достаточно оптимистичный прогноз на 2022г. Выручка, как ожидается, составит $2,2-2,375 млрд, скорректированный показатель EPS - $6,9-7,5", - отмечает аналитик Игорь Додонов.

Взгляд эксперта на перспективы Check Point остается позитивным. "Пандемия коронавируса и меры по борьбе с ней привели к существенному изменению бизнес-моделей компаний и поведения потребителей в пользу все большего использования цифровых технологий, - пишет Додонов. - Быстро растет популярность различных облачных и онлайн-сервисов, цифровых платежей. Фактически новой нормальностью стала так называемая гибридная рабочая среда, сочетающая в себе работу из дома и в офисе. Такая ситуация уже привела к существенной активизации киберпреступников, которые пытаются похищать пароли пользователей, получать доступ к личной и корпоративной информации. Как результат, следует ожидать сохранения высокого глобального спроса на решения в области кибербезопасности".

Согласно оценкам исследовательской фирмы Grand View Research, к 2028г мировые расходы на кибербезопасность достигнут $372 млрд, что предполагает среднегодовой темп роста в предстоящие годы на уровне около 11%. И данная тенденция, как рассчитывает аналитик "Финама", продолжит поддерживать финпоказатели Check Point, являющегося одним из ведущих игроков в отрасли. Хотя намерение компании увеличить расходы на продвижение и маркетинг своих продуктов и услуг, а также на экспансию на новые рынки приведет к некоторому ослаблению показателей прибыльности.

Додонов отметил также большой объем ликвидности на счетах Check Point и способность компании генерировать значительные денежные потоки. Это позволяет ожидать усиления активности компании в области M&A и/или увеличения выплат акционерам.

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