"Финам" повысил рекомендацию для акций ПИКа до "покупать"

"Финам" рекомендует покупать акции "ГК ПИК" и подтверждает целевую цену на уровне 1103,2 руб. за штуку, что соответствует потенциалу роста 16,9% от текущих уровней, отмечается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Сильная коррекция на российском фондовом рынке в начале 2022г вернула привлекательность акциям ПИКа. При этом фундаментальные факторы - у компании лидирующие позиции на рынке недвижимости России, стабильно высокие операционные и финансовые показатели, привлекательная дивидендная политика. Главный фактор роста - это масштабное расширение географии присутствия и диджитализация бизнеса. Мы сохраняем целевую цену по акциям "ГК ПИК" на уровне 1103,2 руб. на конец 2022 года и повышаем рекомендацию до "покупать" с "держать". После сильной коррекции на российском фондовом рынке в начале года акции ПИК восстановили потенциал для роста. Апсайд к текущей цене составляет 16,9%", - пишет аналитик Наталия Пырьева.

"ГК ПИК" - крупнейший российский девелопер, который стремительно развивается и становится высокотехнологичной компанией. Земельный банк компании составляет порядка 21,5 млн кв. м. ПИК реализует девелоперские проекты в 14 регионах страны, а в 2021 году запустила свой первый зарубежный проект - на Филиппинах.

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