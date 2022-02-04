"Фридом Финанс" рекомендует покупать акции Merck с целью $93

"Фридом Финанс" позитивно оценивает отчет Merck & Co. за IV квартал 2021г и рекомендует покупать акции компании с целевой ценой $93 за штуку, отмечается в комментарии аналитика Ильи Зубкова.

"Merck & Co. отчиталась за IV квартал 2021г лучше ожиданий инвесторов. Выручка и скорректированная EPS достигли $13,5 млрд и $1,8, превысив консенсус аналитиков на 2,8% и 17,6% соответственно. Рост продаж в поквартальном и годовом исчислении составил 2,8% и 23,5%", - пишет эксперт.

Зубков подчеркивает, что Merck в ближайшее время компания планирует расширить поставки перорального препарата для лечения COVID-19 Molnupiravir, который уже получил ряд одобрений, в том числе разрешение на экстренное применение (EUA) от американского регулятора FDA. Также компания продолжает работу по укреплению онкологического пайплайна. К 2028г планируется расширить клиническое покрытие онкологического портфеля на 90 новых назначений. Также компания сконцентрирована на расширении пайплайна сегмента вакцин.

"Сильные финансовые результаты сопровождаются уверенным годовым прогнозом. Гайденс менеджмента на 2022г предполагает рост продаж до $56,1-57,6 млрд (+15%-18,3% г/г), из которых $5-6 млрд может составить выручка от реализации Molnupiravir. Non-GAAP EPS ожидается в диапазоне $7,12-$7,27 (+18,3-20,8% г/г). Отчет Merck оценивается нами умеренно позитивно. Мы сохраняем целевую цену на уровне $93 и рекомендацию "покупать", - заключает эксперт "Фридом Финанс".

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