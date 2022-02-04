ЦБ РФ в феврале может вновь повысить ставку на 100 б.п. - Sber CIB

11 февраля Банк России может вновь повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 9,5%, считают аналитики Sber CIB.

"Главная причина для такого решения в том, что инфляционные показатели не улучшаются. Как и в декабре, признаки замедления инфляции по-прежнему отсутствуют", - указывают эксперты инвестбанка.

Повышение ставки сразу на 150 б.п. эксперты считают маловероятным. "Прогнозируемый подъём на 100 б.п. - и так очень большой шаг для Центробанка, который обычно меняет ставку на 25 б.п. Кроме того, на валютном рынке наблюдается некоторая стабилизация, и риски для финансовой стабильности снижаются", - пишут они.

После февральского заседания, по мнению аналитиков Sber CIB, Центробанк повысит ставку в текущем году хотя бы ещё один раз. "В базовом сценарии ожидаем подъёма на 50 б.п. в марте, так как инфляция к этому периоду всё же должна замедлиться. Тем не менее совершенно исключать возможность того, что в марте ЦБ снова повысит ставку на 100 б.п., нельзя. Скорее всего, пиковые значения ключевой ставки будут достигнуты в первом квартале 2022 года, так как ЦБ намерен как можно быстрее вернуть инфляцию к целевому уровню", - указывают эксперты инвестбанка.

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