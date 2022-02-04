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04 февраля 2022 года 15:49
"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги TCS Group с целью 8000 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги TCS Group с целью 8000 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 49,54, стоп-приказ: 4300 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Банк с каждым годом стремительно наращивает выручку и чистую прибыль. 15 марта эмитент представит финансовый отчет по итогам IV квартала 2021 года, аналитики ожидают существенного роста прибыли", - отмечают в инвесткомпании. "С технической точки зрения после пробоя технически важного уровня сопротивления в 5000 рублей появился намек на формирование восходящей тенденции. При покупке на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 4300 рублей риск на портфель составит 0,99%", - указывают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-TCS-GDR-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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