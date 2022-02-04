"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги TCS Group с целью 8000 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги TCS Group с целью 8000 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 49,54, стоп-приказ: 4300 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Банк с каждым годом стремительно наращивает выручку и чистую прибыль. 15 марта эмитент представит финансовый отчет по итогам IV квартала 2021 года, аналитики ожидают существенного роста прибыли", - отмечают в инвесткомпании.

"С технической точки зрения после пробоя технически важного уровня сопротивления в 5000 рублей появился намек на формирование восходящей тенденции. При покупке на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 4300 рублей риск на портфель составит 0,99%", - указывают эксперты.

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