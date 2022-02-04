"Финам" открыл торговую идею: покупать акции JPMorgan с целью $169

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции JPMorgan Chase & Co. с целью $169 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,6%, стоп-приказ: $143,5, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Учитывая сильные позиции холдинга во всех основных сегментах, он останется одним из главных бенефициаров восстановления экономической активности. Банк также должен выиграть от предстоящего увеличения процентных ставок в США", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения после активного снижения бумага продемонстрировала разворотные сигналы и пробила ключевой уровень сопротивления. Открывать позицию рекомендуем при текущем уровне с целью $ 169. При покупке на 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $143,5 риск на портфель составит 0,35%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,91", - указывают эксперты "Финама".

JPMorgan Chase - один из ведущих международных финансовых холдингов со штабквартирой в Нью-Йорке и операциями по всему миру. JPMorgan является крупнейшим банком в Соединенных Штатах по величине активов.

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