Акции "Магнита" привлекательны для среднесрочных инвестиций - Россельхозбанк

Акции "Магнита" привлекательны для среднесрочных инвестиций, полагает начальник аналитического отдела Департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Александр Фетисов.

"При относительно небогатом выборе среди российских бумаг в среднесрочной перспективе следует отдавать предпочтение бумагам, ориентированным на внутренний рынок. Среди них стоит выделить "Магнит", который представил сильный отчет за IV квартал 2021г, а также "Детский мир". Кроме роста чистой прибыли на 36,5% по сравнению с годом ранее, "Магниту" удалось увеличить рентабельность EBITDA до 7,4% по сравнению с 7% годом ранее, а также рентабельность валовой маржи с 23,5% до 23,7%. Компания останется бенефициаром инфляции и в 2022г. Тактическая цель роста акций 5500 рублей (+4%), долгосрочная цель - 6500 рублей. Прогноз дивидендной доходности на 2022 год - 8%", - пишет Фетисов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.