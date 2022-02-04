"ВТБ Мои Инвестиции" открыли торговую идею: покупать бумаги "Мать и дитя" с целью 900 руб

Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" открыли торговую идею "покупать акции ГК "Мать и дитя" с целевой ценой 900 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 6 месяцев, сообщается в комментарии.

По мнению аналитиков, причинами ожидаемого роста бумаг компании являются:

- Сильные операционные и финансовые результаты.

- Рост загрузки текущих мощностей и ввод в эксплуатацию новых госпиталей.

- Привлекательная рыночная оценка: акции компании торгуются с дисконтом 32-51% к аналогам на развивающихся рынках по прогнозным мультипликаторам. Также акции компании торгуются с дисконтом 35% к своему среднему 5-летнему значению P/E.

- Растущие дивиденды: компания выплачивает 50% чистой прибыли в качестве дивидендов, что транслируется в дивидендную доходность 5,8-6,3% в 2021-22гг.

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