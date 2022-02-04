"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Pinterest Inc. с целевой ценой $47,8 за штуку на конец 2022 года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Социальная сеть Pinterest представила отчет по результатам IV квартала и полного 2021г. Совокупная квартальная выручка Pinterest увеличилась на 20% г/г и достигла рекордных $847 млн, превзойдя консенсус-прогноз аналитиков. Международная выручка увеличилась на 61% г/г, тогда как выручка в США - всего на 11% г/г. Тем не менее темпы роста выручки замедлились с 43% г/г в III квартале и оказались самыми низкими за последние 5 кварталов. Очевидно, факторами такого замедления стали высокая база прошлого года и небольшое общее замедление роста глобального рынка рекламы", - пишет аналитик Ксения Лапшина.

Эксперт указывает, что Pinterest прогнозирует в I квартале 2022г рост выручки на 15-20% г/г. При этом продолжат расти и операционные затраты - на 10% к/к в I квартале и на 40% г/г по итогам 2022г - в связи с инвестициями в создание интуитивного контента, новых функций для брендов и бизнес-аккаунтов и ростом маркетинговых затрат.

"Судя по отчету, 2021г стал для Pinterest во многом ключевым и переломным. Выход на чистую прибыль по итогам года и повышение операционной эффективности порадовали инвесторов. Тем не менее, впереди у Pinterest еще много работы: предстоит решить проблему оттока пользователей, вероятно, за счет расширения разнообразия контента. Большим плюсом станет продолжение партнерских отношений с ритейлерами и реализация продаж через приложение Pinterest", - резюмирует Лапшина.

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