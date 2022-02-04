BCS Express открыл торговую идею: покупать акции British American Tobacco с целью $52,2

BCS Express открыл торговую идею "покупать акции British American Tobacco PLC с целевой ценой $52,2 за штуку" с горизонтом инвестирования 12 месяцев. Цена входа: от $43,5, потенциальная доходность: 20% без учета дивидендов, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперт Евгений Калянов указывает на следующие факторы привлекательности акций компании:

- Кроме доходности от курсового роста на бирже, акции British American Tobacco дают высокую дивидендную доходность в размере 6,9% годовых, что выше, чем среднее по индустрии - 3%. Выручка за последние 12 месяцев на III квартал составляет $35,5 млрд, чистая прибыль - $8,6 млрд, рентабельность по валовой прибыли - 82,2%, рентабельность по чистой прибыли - 24,1%.

- По своим мультипликаторам BTI не выглядит перекупленной: EV/EBITDA равна 9,44 при среднем по индустрии 8,53, а P/E составляет 9,35 при среднем по индустрии значении 14,59.

- Акции BTI, как защитный актив, могут пользоваться повышенным спросом на фоне очередной волны падения рынка. Дополнительным драйвером может стать байбэк. Отраслевые аналитики ожидают, что в феврале British American Tobacco может объявить о программе выкупа акций на $1,36 млрд. Квартальную отчетность компания опубликует 11 февраля

- Консенсус-прогноз от Refinitiv составляет $53 (+22% к текущим уровням), рекомендация - "покупать".

Главным риском, на взгляд аналитика инвесткомпании, является высокий уровень долговой нагрузки.

British American Tobacco - английская компания, с 1902г поставляющая по всему миру классическую табачную продукцию и современные паровые продукты для курения. Ее акции не подойдут инвесторам, ориентированным на ESG-принципы, однако для тех, кто оценивает компании строго с финансовой точки зрения, British American Tobacco является ярким представителем потребительского защитного сектора с высокой дивидендной доходностью. Капитализация компании составляет $100 млрд.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.