Котировки нефтяных фьючерсов могут закрепиться выше $90/барр. в пятницу - Банк "Санкт-Петербург"

Котировки нефтяных фьючерсов могут закрепиться выше $90 за баррель Brent в пятницу, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Фьючерсы на нефть марки Brent выросли в четверг сразу на 1,83%, до $91,11/барр. Котировки в отсутствие особо важных для рынка нефти событий росли в первую очередь на фоне ослабления доллара. Определенную поддержку ценам на нефть оказывают и усилившиеся на фоне холодов в США опасения перебоев в поставках нефти. В пятницу фьючерсы Brent растут на 0,80% и торгуются около $91,85/барр., обновив очередные максимумы с конца 2014 года. Вечером нефтяной рынок будет традиционно оценивать недельные данные по числу буровых установок в США от Baker Hughes. Впрочем, сейчас для нефтяных котировок более принципиальной будет дальнейшая динамика доллара, для которой могут быть важными сегодняшние трудовые данные в США. В целом у фьючерсов Brent сегодня есть потенциал закрепиться на достигнутых уровнях выше $90/барр.", - пишут эксперты банка.

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