.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "Солид Брокер" рекомендует покупать акции Meta Platforms с целью $305
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
04 февраля 2022 года 12:17
"Солид Брокер" рекомендует покупать акции Meta Platforms с целью $305
"Солид Брокер" рекомендует покупать акции Meta Platforms с целью $305, что предполагает потенциал роста 27,3% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Несмотря на сложности на горизонте ближайших пары лет, компания сохраняет потенциал роста в долгосрочной перспективе. Наличие огромной базы данных будет способствовать развитию метавселенной. Компания планирует запустить, как она надеется, самый быстрый компьютер AI Research SuperCluster в конце 2022г. Наконец, Meta все еще включает в себя крупнейшие соцсети мира, монетизация которых будет совершенствоваться. Учитывая все "за" и "против", мы рекомендуем покупать акции Meta с целевой ценой $305 за акцию (апсайд от текущих уровней 27,3%)", - пишут эксперты "Солид Брокер". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: США-META-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
04 февраля 2022 года 19:02
"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Check Point с целью $135,8 за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании. "Check Point Software Technologies Ltd., одна из ведущих мировых компаний в области IT-безопасности, представила в целом позитивный финансовый отчет за IV квартал 2021г.... читать дальше
.04 февраля 2022 года 18:46
Акции Pfizer, Walt Disney и Coca-Cola будут интересны на следующей неделе, считает эксперт BCS Express Оксана Холоденко. "Фармацевтическая компания Pfizer Inc. представит отчетность во вторник, 8 февраля, - отмечает аналитик. - Консенсус-прогноз аналитиков предполагает прибыль на акцию (EPS) в... читать дальше
.04 февраля 2022 года 18:28
Вероятна консолидация рубля в диапазоне 75-76 руб./$1 до середины весны, считает старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич. "Последние пять торговых сессий стали позитивными для российского валютного рынка. Несмотря на всплеск... читать дальше
.04 февраля 2022 года 18:00
Инвестбанк Синара сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ConocoPhillips, оценивая финансовые результаты компании за IV кв. 2021г как умеренно-положительные, сообщается в обзоре инвестбанка. "Мы оцениваем вышедшие результаты как умеренно положительные для динамики котировок в краткосрочной... читать дальше
.04 февраля 2022 года 17:28
"Финам" рекомендует покупать акции "ГК ПИК" и подтверждает целевую цену на уровне 1103,2 руб. за штуку, что соответствует потенциалу роста 16,9% от текущих уровней, отмечается в аналитическом материале инвесткомпании. "Сильная коррекция на российском фондовом рынке в начале 2022г вернула... читать дальше
.04 февраля 2022 года 16:59
Аналитики Sber CIB обновили топ-список иностранных акций, имеющих листинг на Московской бирже, сообщается в комментарии инвестбанка. В пятницу цены на нефть превысили $92 за баррель впервые с 2014 года. На этом фоне котировки акций ConocoPhillips обновили исторический максимум и достигли целевой... читать дальше
.04 февраля 2022 года 16:36
"Фридом Финанс" позитивно оценивает отчет Merck & Co. за IV квартал 2021г и рекомендует покупать акции компании с целевой ценой $93 за штуку, отмечается в комментарии аналитика Ильи Зубкова. "Merck & Co. отчиталась за IV квартал 2021г лучше ожиданий инвесторов. Выручка и скорректированная EPS... читать дальше
.04 февраля 2022 года 16:11
11 февраля Банк России может вновь повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 9,5%, считают аналитики Sber CIB. "Главная причина для такого решения в том, что инфляционные показатели не улучшаются. Как и в декабре, признаки замедления инфляции по-прежнему отсутствуют", - указывают эксперты... читать дальше
.04 февраля 2022 года 15:49
"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги TCS Group с целью 8000 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 49,54, стоп-приказ: 4300 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Банк с каждым годом стремительно... читать дальше
.04 февраля 2022 года 15:31
Индекс S&P 500 проведет предстоящую в пятницу торговую сессию, вероятно, в диапазоне 4470-4520 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "S&P 500 снижается к уровню 200-дневной скользящей средней, в районе которой находится ближайшая поддержка для индекса широкого... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.