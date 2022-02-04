"Солид Брокер" рекомендует покупать акции Meta Platforms с целью $305, что предполагает потенциал роста 27,3% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Несмотря на сложности на горизонте ближайших пары лет, компания сохраняет потенциал роста в долгосрочной перспективе. Наличие огромной базы данных будет способствовать развитию метавселенной. Компания планирует запустить, как она надеется, самый быстрый компьютер AI Research SuperCluster в конце 2022г. Наконец, Meta все еще включает в себя крупнейшие соцсети мира, монетизация которых будет совершенствоваться. Учитывая все "за" и "против", мы рекомендуем покупать акции Meta с целевой ценой $305 за акцию (апсайд от текущих уровней 27,3%)", - пишут эксперты "Солид Брокер".

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