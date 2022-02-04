"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Snap Inc. с прогнозной ценой $65,70 за штуку на декабрь 2022 года, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Социальная сеть Snap представила отчет по результатам четвертого квартала и всего 2021 года. Судя по нему, 2021 год стал для эмитента во многом ключевым и переломным. Выход на чистую прибыль в четвертом квартале и положительные показатели денежного потока по итогам года выводит Snap из категории убыточных компаний, хотя впереди еще много работы и нерешенных вопросов. Мы полагаем, что Snap имеет уникальные возможности для наращивания рекламных доходов с учетом акцента на молодое поколение пользователей. Подтверждаем рекомендацию "покупать" с целевой ценой $65,70 на декабрь 2022 года", - пишет аналитик Ксения Лапшина.

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