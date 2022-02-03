"Фридом Финанс" повысил целевую цену акций Eli Lilly до $282

"Фридом Финанс" повысил целевую цену акций Eli Lilly and Co. до $282 за штуку на фоне позитивной отчетности американской фармацевтической компании за IV квартал 2021 года, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Ильи Зубкова.

Выручка Eli Lilly в IV квартале 2021г увеличилась на 18,7% г/г и на 7,5 кв/кв, достигнув $8 млрд и на 4,1% превысив консенсус. Операционная рентабельность Eli Lilly за квартал снизилась с прошлогодних 31,3% до 24%. Это снижение, по мнению Зубкова, обусловлено ростом продаж антител от COVID-19, что также оказало давление на валовую рентабельность из-за сравнительно низкой маржинальности этого продукта.

Из важных обновлений пайплайна компания отметила принятие регуляторами США, ЕС и Японии NDA на препарат tirzepatide против диабета второго типа, а также подачу заявки на ускоренное одобрение онкологического препарата pirtobrutinib с планируемым сроком решения регуляторов в начале 2023г, отмечает эксперт.

"Компания планирует инвестировать в расширение объемов производства фармацевтической продукции 400 млн евро в Ирландии и $1 млрд в США. Менеджмент сохранил прогноз по non-GAAP EPS на текущий год в диапазоне $8,5-8,65 (+4-6% г/г) при снижении выручки примерно на 1%, до $27,8-28,3 млрд. Отрицательная динамика выручки может быть обусловлена уменьшением объема продаж антител для пациентов с COVID-19. Дивиденд на акцию повышен на 15% с первого квартала текущего года. Отчет Eli Lilly мы оцениваем позитивно, повышаем целевую цену по акции компании до $282 и сохраняем рекомендацию "покупать", - пишет аналитик "Фридом Финанс".

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