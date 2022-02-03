"Финам" повысил рекомендацию для акций JPMorgan до "покупать"

"Финам" повысил рекомендацию для акций JPMorgan Chase & Co. с "держать" до "покупать", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Прогнозная цена для этих бумаг была подтверждена экспертами на уровне $174,1 за штуку на середину 2022 года, что предполагает потенциал роста 16,1% от текущего уровня.

"Мы позитивно оцениваем перспективы бизнеса JPMorgan. Рассчитываем, что банк останется одним из главных бенефициаров восстановления экономической активности в США и мире, учитывая его сильные позиции во всех основных сегментах, а также продолжит щедро вознаграждать акционеров. После заметной коррекции вместе с "широким" рынком в прошлом месяце акции JPMorgan, на наш взгляд, выглядят привлекательно для покупки", - пишет эксперт инвесткомпании Игорь Додонов.

JPMorgan Chase & Co. - один из ведущих международных финансовых холдингов со штаб-квартирой в Нью-Йорке и операциями по всему миру. JPMorgan является крупнейшим банком в США по величине активов, а также одним из мировых лидеров на рынке инвестбанковских услуг.

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