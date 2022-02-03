Вероятно краткосрочное усиление волатильности цены алюминия - Банк "Открытие"

Вероятно усиление волатильности цены на алюминий в краткосрочной перспективе, считает управляющий директор сектора металлургии аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Даниил Каримов.

"В условиях роста себестоимости выпуска и прогноза снижения предложения котировки алюминия обеспечены фундаментальной поддержкой для формирования устойчивого долгосрочного восходящего тренда, однако в краткосрочной перспективе ожидаем увеличение волатильности цен. В частности, на рынке остается много неопределенности в отношении того, как именно регуляторы в КНР будут действовать в текущем году, как быстро сможет восстановиться предложение в Европе в случае дальнейшего падения цен на электричество, и окажут ли геополитические факторы влияние на предложение алюминия ("РусАл" обеспечивает 6% добычи алюминия в мире). По мере снижения неопределенности на рынке можно будет выстроить более точную траекторию движения цен в следующие 12 месяцев. Тем не менее наш базовый прогноз предполагает, что цены на алюминий начнут заметнее снижаться во втором квартале 2022 году", - пишет эксперт в комментарии.

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