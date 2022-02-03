"Фридом Финанс" снизил прогнозную цену акций Meta Platforms до $320

"Фридом Финанс" понизил прогнозную стоимость акций Meta Platforms с $400 до $320 за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Полагаем, что большинство инвесторов после выхода квартальной отчетности и прогноза компании на следующий квартал займут выжидательную позицию и будут игнорировать привлекательные оценки стоимости в связи неблагоприятным балансом рисков в среднесрочной перспективе. Долгосрочные инвесторы (с горизонтом более двух лет) могут рассмотреть возможность формирования позиции по акциям Meta Platforms, так как компания, вероятнее всего, сможет ответить на ряд вызовов, стоящих перед ней. Рекомендуем наращивать позицию постепенно, так как котировки бумаг эмитента могут продемонстрировать дальнейшее снижение в перспективе одного-двух кварталов", - пишет аналитик Михаил Денисламов.

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