Инвестбанк Синара сохраняет рекомендацию "покупать" для акций T-Mobile US

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций T-Mobile US с прогнозной ценой $150 за штуку, что предполагает потенциал роста 37% от текущего уровня, сообщается в обзоре.

"Телекоммуникационный гигант T-Mobile US представил вчера финансовые результаты за 2021 год. Мы считаем отчетность сильной и ожидаем позитивной реакции рынка, которая найдет отражение в котировках бумаг компании. На годичном горизонте сохраняем рекомендацию "покупать" с целевой ценой, рассчитанной по методу DCF, на уровне $150 за штуку (+37% от текущих уровней)", - указывают аналитики банка Сергей Вахрамеев и Ирина Фомкина.

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