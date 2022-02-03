"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций NextEra Energy, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Прогнозная стоимость бумаг при этом была понижена экспертами со $109 до $95,7 (потенциал роста оценивается в 24% на горизонте 12 месяцев) за штуку из-за роста процентных ставок и динамики прибыли и выручки слабее ожиданий.

"Долгоиграющий тренд на декарбонизацию выгодно позиционирует NextEra Energy как одного из ведущих игроков на американском рынке альтернативной электроэнергетики. Компания работает с высокой инвестиционной нагрузкой, что позволяет поддерживать темпы роста скорректированной прибыли и дивидендов выше отрасли, хотя и влияет на кредитные метрики и денежный поток. При новом CEO эмитент, скорее всего, будет наращивать "зеленые" мощности и выходить в смежные растущие ниши (заправки, электрификация транспорта и др.). Акции, связанные с энергопереходом, мы считаем стратегическим активом, и бумаги эмитента - это хорошая ставка на тренд с учетом их весомой доли на рынке и стратегии развития", - пишет руководитель отдела анализа акций "Финама" Наталия Малых.

NextEra Energy является одним из ведущих в мире производителей альтернативной электроэнергии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.