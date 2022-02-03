"Финам" рекомендует покупать акции Vertex Pharmaceuticals с прогнозной ценой $286,2 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 16,5% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Акции Vertex Pharmaceuticals, рекомендованные нами на покупку в конце ноября 2021 года, оправдали наши ожидания и достигли ожидаемого целевого уровня. Доходность бумаги за период с начала года составляет 10,7%, а за период с нашей первоначальной рекомендации (то есть за два с небольшим месяца) бумага обогатила инвесторов на 34,3%. Несмотря на впечатляющую доходность за эти месяцы, мы по-прежнему считаем акции Vertex Pharmaceuticals фундаментально недооцененными. Лекарства компании продолжают спасать жизни и осваивать новые рынки, и Vertex неустанно добивается расширения финансирования терапии муковисцидоза от правительств в глобальном масштабе", - отмечает ведущий аналитик отдела анализа акций Зарина Саидова.

Vertex Pharmaceuticals - американская биотехнологическая компания, специализирующаяся на препаратах для лечения муковисцидоза (кистозного фиброза).

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