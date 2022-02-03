Средне- и долгосрочные перспективы цены акций НЛМК умеренно позитивны - BCS Express

Среднесрочные и долгосрочные перспективы котировок акций "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) умеренно позитивные, считает эксперт BCS Express Дмитрий Пучкарев.

"Компания остается одним из лидеров российского рынка по ожидаемой дивидендной доходности на грядущий год. Бумаги интересны как с прицелом на высокие дивиденды, так и за счет валютной диверсификации портфеля благодаря высокой доле поставок на экспорт", - указывает он в комментарии инвестиционной компании.

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