S&P 500 будет торговаться в четверг, скорее всего, в диапазоне 4560-4610п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 будет торговаться в четверг, скорее всего, в диапазоне 4560-4610 пунктов, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 приблизился к уровню 50-дневной скользящей средней, демонстрируя сглаживание волатильности в последние дни. RSI продолжил рост, поднявшись выше 50 пунктов. Индикатор MACD указывает на краткосрочное восстановление позиций "быков", однако не подтверждает разворота тренда. Ближайшей поддержкой для индекса широкого рынка выступает 200-дневная скользящая средняя на уровне 4440 пунктов", - отмечают эксперты.

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