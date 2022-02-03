"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Abbott с целью $150

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Abbott Laboratories с целью $150 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15,38%, стоп-приказ: $121,75, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что компания показала существенный рост чистой прибыли за прошлый год (+58,08%) и сохраняет потенциал в будущем. Выручка и маржа прибыли также растут от года к году, что дает основания держать компанию в портфеле с горизонтом 3-5 лет.

"С точки зрения технического анализа цена вернулась выше пробитого уровня поддержки, что говорит о возможном завершении коррекции. При покупке на 10% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $121,75 риск на портфель составит 0,63%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,42", - указывают эксперты "Финама".

Abbott Laboratories - американская химико-фармацевтическая корпорация. Компания была основана чикагским врачом Уоллесом Эбботтом в 1888 году для разработки лекарств. Входит в список Fortune 500.

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