ОФЗ-ИН остаются незаменимым инструментом защиты капитала от инфляции - BCS Express

ОФЗ-ИН остаются незаменимым инструментом защиты капитала от инфляции, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"ОФЗ-ИН - специфический класс ОФЗ, представленный четырьмя выпусками: 52001, 52002, 52003 и 52004, - напоминает аналитик. - Номинал этих облигаций индексируется на размер инфляции с 3-месячным лагом, а купон выплачивается из расчета 2,5% от номинала. Таким образом, при любой инфляции эти бумаги защищают капитал инвестора от обесценения. В 2021г ОФЗ-ИН большую часть года обеспечивали инвесторам комфортную доходность, лишь немного сбавив темпы в конце года из-за геополитики, но будут ли ОФЗ-ИН и дальше опережать обычные ОФЗ?"

Эксперт указывает, что Банк России ставит цель по инфляции на уровне 4% и старается поддерживать ее, используя инструменты денежно-кредитной политики, главным из которых является ключевая ставка. Цель 4% была установлена, начиная с 2017г. По мнению Галактионова, весной 2022г таргет по инфляции может быть пересмотрен. Пока неясно, какой будет новая цель, но одним из вариантов может быть замена одного значения диапазоном, например, 3-5%, полагает аналитик.

"В любом случае, фактическая инфляция остается загадкой, поэтому для тех, кому важно наверняка защитить капитал от инфляции, ОФЗ-ИН остаются незаменимым инструментом, - делает вывод стратег инвесткомпании. - Для тех же, кто хочет максимизировать доходность и выбирает между ОФЗ-ИН и обычными ОФЗ, можно предложить сделать ставку на то, сможет ли Банк России удержать инфляцию ниже, чем вмененная инфляция по ОФЗ-ИН. Если инвестор верит, что средняя инфляция в следующие 2 года превысит 5,3% годовых, то выгоднее покупать ОФЗ-ИН. Если же инвестор ждет, что рыночные механизмы и/или ЦБ смогут удержать инфляцию ниже, то стоит покупать обычную ОФЗ, которая принесет в этом периоде более высокую доходность".

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