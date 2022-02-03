Акции Taiwan Semiconductor интересны для покупок в настоящее время - "ВТБ Мои Инвестиции"

Инвесторам в настоящее время стоит обратить внимание на акции производителя микрочипов Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., отмечается в аудиоподкасте "ВТБ Мои Инвестиции".

Эксперты инвестиционной платформы указали на ряд факторов в пользу покупки акций эмитента:

- Финансовые результаты за IV кв. 2021г превзошли ожидания аналитиков, компания значительно повысила прогноз по выручке до 2025г - среднегодовой рост составит 15-20%.

- Основным драйвером станет развитие высокопроизводительных вычислений. Потребность клиентов в подобных технологиях возрастет в связи с ростом спроса на процессоры нового поколения, инфраструктуру 5G, автономное вождение, ускорители искусственного интеллекта и т.д.

- Компания выиграет от дальнейшего роста заказов со стороны производителей интегрированных устройств. Растущие затраты привели к тому, что компании стали уделять больше времени проектированию, а производство передавать на аутсорсинг литейным предприятиям TSMC.

- Компания ожидает, что рост спроса на аутсорсинг продолжит расти. Более того, позитивен растущий тренд на создание собственных чипов со стороны таких компаний как Apple и Google, данные компании будут заниматься проектированием и разработкой собственных микросхем, отдавая их производство на аутсорсинг.

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" отмечают, что дивидендная доходность составляет 1,6%, а потенциальная доходность на горизонте 12 мес. составляет 33% согласно консенсус-прогнозу.

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