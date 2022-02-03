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03 февраля 2022 года 13:54
Акции Taiwan Semiconductor интересны для покупок в настоящее время - "ВТБ Мои Инвестиции"
Инвесторам в настоящее время стоит обратить внимание на акции производителя микрочипов Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., отмечается в аудиоподкасте "ВТБ Мои Инвестиции". Эксперты инвестиционной платформы указали на ряд факторов в пользу покупки акций эмитента: - Финансовые результаты за IV кв. 2021г превзошли ожидания аналитиков, компания значительно повысила прогноз по выручке до 2025г - среднегодовой рост составит 15-20%. - Основным драйвером станет развитие высокопроизводительных вычислений. Потребность клиентов в подобных технологиях возрастет в связи с ростом спроса на процессоры нового поколения, инфраструктуру 5G, автономное вождение, ускорители искусственного интеллекта и т.д. - Компания выиграет от дальнейшего роста заказов со стороны производителей интегрированных устройств. Растущие затраты привели к тому, что компании стали уделять больше времени проектированию, а производство передавать на аутсорсинг литейным предприятиям TSMC. - Компания ожидает, что рост спроса на аутсорсинг продолжит расти. Более того, позитивен растущий тренд на создание собственных чипов со стороны таких компаний как Apple и Google, данные компании будут заниматься проектированием и разработкой собственных микросхем, отдавая их производство на аутсорсинг. Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" отмечают, что дивидендная доходность составляет 1,6%, а потенциальная доходность на горизонте 12 мес. составляет 33% согласно консенсус-прогнозу. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: ТАЙВАНЬ-TSMC-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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