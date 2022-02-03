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03 февраля 2022 года 13:33
"Финам" рекомендует покупать акции Thermo Fisher Scientific с целью $685,6
"Финам" рекомендует покупать акции Thermo Fisher Scientific с целевой ценой $685,6 за штуку, что предполагает потенциал роста 13,5% от текущих уровней, отмечается в комментарии инвесткомпании. "Разработчик и поставщик высокотехнологичных инструментов, химикатов и расходных материалов для медицины Thermo Fisher Scientific отчитался за IV квартал. Квартальная выручка компании увеличилась на 1,4% г/г до отметки $10,7 млрд и на $1,45 млрд превысила наши ожидания. Cкорректированная чистая прибыль Thermo Fisher на акцию составила $6,54 на акцию и на $1,27 превысила наши ожидания. Компания повысила свои прогнозы на 2022г - по выручке на $1,5 млрд до $42 млрд, что подразумевает рост на 7% г/г, а по скорректированной чистой прибыли на акцию - на $1,07 до $22,43", - отмечает аналитик Зарина Саидова. Эксперт указывает, что акции Thermo Fisher Scientific находятся в аналитическом покрытии "Финама"с рекомендацией "покупать" и целевой ценой $685,6. Аналитика обнадеживает повышение прогнозов компании и ожидающийся рост выручки ковидного сегмента Thermo Fisher Scientific в этом году. "Апсайд в размере 13,5% от текущей цены на ноябрь 2022г представляется вполне обоснованным, и мы сохраняем прогнозы по бумаге без изменения", - резюмирует Саидова. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-THERMO/FISHER-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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