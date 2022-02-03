"Фридом Финанс" повысил прогнозную цену акций AbbVie до $135

"Фридом Финанс" повысил целевую цену акций AbbVie до $135 за штуку, сохранив рекомендацию "держать" для бумаг компании, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Ильи Зубкова.

"Прибыль AbbVie на акцию за IV квартал 2021г оказалась лучше ожиданий, а выручка не дотянула до прогноза. Скорректированная EPS AbbVie составила $3,31, превысив общерыночный консенсус на 0,9%. Выручка оказалась на 0,4% ниже ожиданий и закрепилась на уровне $14,89 млрд, повысившись на 3,8% кв/кв и на 7,4% г/г. Уверенные финансовые результаты сопровождаются сильным прогнозом. Менеджмент AbbVie прогнозирует EPS в текущем году в диапазоне $14-14,2 (+11% г/г), что соответствует средним ожиданиям участников рынка. Мы позитивно оцениваем отчет AbbVie, повышаем целевую цену по акции ABBV до $135 с рекомендацией "держать", поскольку квартальные результаты уже учтены в котировках", - отмечает Зубков.

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