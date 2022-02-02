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02 февраля 2022 года 18:45
Рубль в феврале может укрепиться до 74-76 руб./$1 - BCS Express
Если геополитическая обстановка не ухудшится, рубль в феврале может укрепиться до 74-76 руб./$1, считает эксперт BCS Express Дмитрий Бабин. "Январь оправдал статус одного из самых неблагоприятных для рубля, потери к доллару составили 3,5%, а в моменте достигали почти 7,7%. Февраль исторически является достаточно удачным месяцем для российской валюты, и пока она идет в русле данной тенденции. Мы уже наблюдаем, что участники российского рынка выработали определенный иммунитет к негативной геополитической риторике. Вероятно, далее рублевые активы будут реагировать лишь на очевидные сигналы, свидетельствующие об изменении фактора геополитики в худшую сторону, в первую очередь на реальные действия сторон геополитического конфликта", - пишет аналитик инвесткомпании. Бабин полагает, что продолжение диалога России и Запада по этой теме, даже если оно будет носить острый характер, без конкретных шагов сможет оказывать все меньшее влияние на рубль, поскольку в его текущие котировки заложены достаточно высокие риски реализации негативных сценариев. Поэтому, если мировые рынки удержатся от новой, более серьезной волны снижения, в феврале доллар может опуститься в диапазон 74-76 руб./$1, полагает аналитик. Бабин призывает не забывать о большой непредсказуемости фактора геополитики, что само по себе сохраняет высокую неопределенность, негативно влияющую на рублевые активы. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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