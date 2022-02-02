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02 февраля 2022 года 18:20
"Фридом Финанс" рекомендует продавать акции ExxonMobil
Аналитики "Фридом Финанс" рекомендуют продавать акции ExxonMobil, полагая, что сильная отчетность компании предоставляет хорошую возможность для фиксации прибыли. "Крупнейшая нефтегазовая компания США ExxonMobil превзошла ожидания рынка по скорректированной чистой прибыли в IV квартале, снизила долг на $9 млрд. В 2022г компания возобновила обратный выкуп акций. Выручка компании в четвертом квартале взлетела на 83% год к году, до $85 млрд, благодаря росту цен на углеводороды и продукты нефтехимии. Добыча по итогам квартала выросла на 3,4% к уровню прошлого года до 3 816 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки", - отмечает аналитик инвесткомпании Сергей Пигарев. Прогноз компании по будущим капитальным затратам составляет $20-$25 млрд в год на горизонте 2022-2027гг, в том числе "низкоуглеродные" инвестиции ожидаются на уровне $15 млрд, или $2,5 млрд в год. По информации менеджмента, в 2021г компания провела структурное сокращение операционных издержек на $1,9 млрд после снижения затрат на $3,1 млрд в 2020г. В текущем году сокращение издержек может составить $1 млрд. Также в комментарии отмечается, что чистый долг ExxonMobil в 2021г сократился до $47,7 млрд (-35% г/г). Объем денежных средств и эквивалентов на счетах компании на конец квартала достиг $6,8 млрд. "Мы позитивно оцениваем результаты компании в четвертом квартале, однако, на наш взгляд, акции XOM торгуются выше справедливой стоимости. По нашему мнению, сильная отчетность компании предоставляет хорошую возможность для фиксации прибыли", - заключает Пигарев. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-EXXONMOBIL-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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