Недавние распродажи повышают привлекательность российских еврооблигаций - Газпромбанк

Недавние распродажи повышают привлекательность российских еврооблигаций, отмечается в обзоре Газпромбанка.

"Рынок российских еврооблигаций начал 2022г на негативной ноте, - напоминают эксперты банка. - Рост базовых ставок и геополитической напряженности вокруг ситуации на Украине спровоцировал распродажи российских активов. Доходности суверенных долларовых еврооблигаций выросли на 100-150 б.п., доходности корпоративных еврооблигаций первого и второго эшелона - на 120-180 б.п. Основное давление пришлось на выпуски категории "ВВ" и "ВВВ", прежде всего с погашением в 2023-2025гг, а также на среднесрочные суверенные облигации".

Несмотря на то, что ситуация быстро меняется и трудно просчитать все возможные исходы, у экспертов Газпромбанка нет оснований полагать, что наблюдаемые события окажут влияние на кредитоспособность компаний. Как следствие, недавние распродажи повышают привлекательность российских еврооблигаций, полагают аналитики.

Если геополитические риски уйдут со сцены, то российские еврооблигации достаточно быстро сократят отставание от ЕМ-аналогов, уверены эксперты банка. Они выделяют три группы еврооблигаций с наиболее высоким потенциалом восстановления:

1) Суверенные выпуски RUSSIA 26, RUSSIA 27, RUSSIA 28 и RUSSIA 29, доходность которых выросла сильнее других суверенных бумаг. Потенциал снижения их доходности мы оцениваем не менее чем в 70 б.п., что будет соответствовать уровню конца декабря.

2) Бумаги таких высококачественных ликвидных эмитентов, как "ЛУКОЙЛ" и "Газпром", доходность которых с начала года превысила доходности выпусков с сопоставимыми рейтингами.

3) Краткосрочные корпоративные выпуски, сохраняющие высокую надежность, доходность которых при этом с начала года выросла значительнее всего.

"В случае дальнейшей эскалации геополитической напряженности и роста доходностей российских евробондов краткосрочные выпуски эмитентов с высоким кредитным качеством и погашением в 2023-2025 гг. могут выступить защитным активом. Более широкая премия к суверенной кривой может частично компенсировать потенциальный рост доходности, если распродажи продолжатся. Короткая дюрация снижает давление и от возможного роста базовых ставок в будущем", - прогнозируют стратеги Газпромбанка.

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