Инвестбанк Синара сохраняет рекомендацию "держать" для акций AMD

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рекомендацию "держать" для акций Advanced Micro Devices (AMD) в долгосрочной перспективе с прогнозной ценой на уровне $116 за штуку, сообщается в обзоре.

"AMD получила рекордную выручку в 2021 году и представила позитивный прогноз на 2022 год. Менеджмент компании ожидает выручку в 2022 году на уровне $21,5 млрд (+31% г/г), что выше средних ожиданий рынка ($19,3 млрд). Мы полагаем, что темпы роста выручки замедлятся до 27% г/г, и прогнозируем ее на уровне $20,9 млрд. Считаем отчетность эмитента позитивной и ожидаем краткосрочного роста котировок бумаг, при этом в долгосрочной перспективе сохраняем рекомендацию "держать" со справедливой ценой на уровне $116 за штуку", - отмечает аналитик банка Ирина Фомкина.

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