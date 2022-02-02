Инвестбанк Синара сохраняет рекомендацию "держать" для акций ExxonMobil

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рекомендацию "держать" для акций ExxonMobil на горизонте 12 месяцев, сообщается в обзоре.

"Финансовые результаты ExxonMobil за 4К21 оцениваем позитивно с точки зрения динамики котировок в ближайшие дни. Во вторник цена акций компании выросла на 6%. Росту способствовало и позитивное впечатление от телеконференции с инвесторами и аналитиками, - отмечает эксперт Кирилл Бахтин. - Напомним, что компания закроет реестр акционеров, которые имеют право на получение дивидендов, 10 февраля (выплата состоится 10 марта). Квартальный дивиденд составит $0,88 на бумагу (доходность 4,3% в годовом выражении). В настоящее время сохраняем рейтинг "держать" на горизонте следующих 12 месяцев, ожидая коррекции нефтяных цен с текущих уровней".

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