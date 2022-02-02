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02 февраля 2022 года 15:54
Основной целью роста цены акций Alphabet может стать уровень $3400 - BCS Express
Основной целью роста котировок акций Alphabet Inc. может стать уровень $3400 за штуку, но его достижение в ближайшее время маловероятно, считает эксперт BCS Express Валерий Емельянов. "Двойной позитив (из отчета и новости о сплите) способен вызвать локальное ралли в бумаге Alphabet. После закрепления выше психологически важного уровня $3000 за штуку основной целью для "быков" может стать знаковая отметка $3400. При этой цене Google сравняется с Microsoft по капитализации и основным мультипликаторам. Однако движение вряд ли будет затяжным. Локальный перегрев в бумагах может проявиться уже на уровнях $3200-3200, откуда дальнейший рост будет все менее вероятным и, скорее всего, сменится плавной коррекцией обратно к $2900-3000, оставляя задел для повторного роста летом перед сплитом", - отмечает аналитик инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-ALPHABET-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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