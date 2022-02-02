"Финам" подтверждает прогнозную цену акций Alphabet на уровне $3520,10

Аналитики "Финама" подтверждают прогнозную цену акций Alphabet Inc. в $3520,10 за штуку на декабрь 2022 года, что предполагает потенциал роста 27,9% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Корпорация Alphabet представила сильный отчет по результатам четвертого квартала и полного 2021 года. В 2022 году инвестиции в ИИ останутся приоритетом для Alphabet, как и развитие интерфейса сервисов Google. Ожидается, что темпы роста рекламных и облачных доходов в 2022 году останутся вблизи уровней 2021 года. При этом отмечается, что облачный сегмент Alphabet растет гораздо быстрее глобального облачного рынка. В 2022 году Alphabet также прогнозирует существенное увеличение капзатрат, ключевыми направлениями для инвестиций станут серверы, дата-центры и технологическая инфраструктура. Можно сказать, что Alphabet сполна оправдала ожидания инвесторов и в очередной раз доказала, что не зря входит в число лидеров технологической отрасли и американского рынка в целом, - указывает эксперт инвесткомпании Ксения Лапшина. - Ключевым моментом отчетности стало сообщение о том, что совет директоров Alphabet одобрил сплит акций в соотношении 1:20 по акциям класса А, В и С. Это событие без преувеличений было долгожданным, с учетом того, что текущая стоимость акций Alphabet находится вблизи $3000, что не позволяет многим розничным инвесторам держать акции в портфеле. В случае одобрения собранием акционеров, сплит состоится 15 июля текущего года. Акционеры, владеющие акциями Alphabet по состоянию на 1 июля текущего года, получат 19 дополнительных акций к каждой имеющейся".

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