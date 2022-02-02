"Финам" рекомендует покупать акции Goldman Sachs с целью $433,6

"Финам" рекомендует покупать акции Goldman Sachs с целевой ценой $433,6 на конец 2022г, что предполагает потенциал роста 22,3%, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

"Выручка и прибыль Goldman Sachs оказались рекордными в 2021г. В 2022г мы ожидаем заметного снижения финпоказателей ввиду эффекта высокой базы прошлого года, однако считаем, что банк неплохо позиционирован для долгосрочного роста и продолжит выигрывать от улучшения экономической ситуации в США и мире. Акции банка торгуются с существенным дисконтом к аналогам по мультипликаторам и, на наш взгляд, обладают неплохим потенциалом переоценки", - пишет аналитик Игорь Додонов.

Goldman Sachs Group - крупный международный финансовый холдинг, оказывающий широкий спектр финансовых услуг с упором на инвестиционно-банковские услуги, торговлю ценными бумагами, инвестиционный менеджмент и управление активами.

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