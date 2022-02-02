"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Meta Platforms с целью $354

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Meta Platforms Inc. с целевой ценой $354 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-5 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,9%, стоп-приказ: $285, говорится в комментарии инвестиционной компании.

2 февраля компания представит финансовую отчетность, аналитики ожидают роста выручки до $33,34 млрд и прибыли на акцию $3,85. При лучшей отчетности и благоприятных прогнозах на I квартал 2022г рынок может заложить текущий позитив в стоимость, полагают они.

"С точки зрения технического анализа бумага продолжительное время находится на уровнях расширенного боковика. Рекомендуем открывать позицию от текущих уровней. При покупке на 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $285 риск на портфель составит 0,50%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,02", - указывают эксперты "Финама".

Meta Platforms Inc. (до 28 октября 2021г известная как Facebook Inc.) - американская транснациональная холдинговая компания, владеющая технологическим конгломератом и расположенная в Менло-Парке, Калифорния. Является материнской организацией Facebook, Instagram, WhatsApp и Oculus.

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